VIDEO Lidera mondială, calificare cu emoții în sferturi - Unde a arătat slăbiciuni jocul lui Ashleigh Barty

WTA Charleston

Ashleigh Barty a făcut pasul spre sferturile de finală de la Charleston, dar nu fără emoții. Shelby Rogers (52 WTA) i-a făcut viața grea liderei mondiale. Victoria s-a conturat după o partidă de două ore și 23 de minute.







Australianca s-a impus în trei seturi, scor 7-6(3), 4-6, 6-4, meciul fiind unul foarte echilibrat. Replica lui Shelby a fost una pe măsură





Unde a arătat slăbiciuni







Ashleigh nu a fost neapărat la un nivel fantastic cu serviciul. A reușit 10 ași, dar a și comis 9 duble greșeli (mult pentru standardele sale). A câștigat 82% din punctele jucate cu primul serviciu, dar a avut procentaj slab pe al doilea: 39%.







De știut:





Barty a cedat de-a lungul partidei 5 game-uri de serviciu.







În sferturi, lidera ierarhiei WTA o va întâlni pe Paula Badosa, locul 71 WTA.







Optimi, rezultate:







Ashleigh Barty (1) - Shelby Rogers 7-6(3), 4-6, 6-4

Paula Badosa - Caty McNally 6-3, 6-3

Veronika Kudermetova (15) - Kurumi Nara 6-0, 6-3

Sloane Stephens - Ajla Tomljanovic 6-3, 6-4

Yulia Putintseva (11) - Garbine Muguruza (6) 0-6, 2-2 (abandon Muguruza)

Danka Kovinic - Petra Kvitova (3) 6-4, 6-1

Ons Jabeur (12) - Alize Cornet 5-7, 6-3, 6-3

Cori Gauff (14) - Lauren Davis 6-2, 7-6(2)





Sferturi:





Ashleigh Barty (1) vs Paula Badosa

Veronika Kudermetova (15) vs Sloane Stephens

Yulia Putintseva (11) vs Danka Kovinic

Ons Jabeur (12) vs Cori Gauff (14).



Rezumatul partidei dintre Barty și Rogers: