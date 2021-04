Ion Țiriac a tras lozul cel mare: Cum arată lista participanților de la Madrid

Ultimul turneu la care jucătorii din BIG 3 au evoluat împreună a fost Australian Open din 2020. De atunci, din diferite motive (accidentări, oboseală, etc) Federer, Nadal și Djokovic nu au mai putut fi văzuți împreună la aceeași competiție. Ion Țiriac, patronul turneului de la Madrid, se pare că a tras lozul cel mare la ediția din acest an: îi are pe toți trei pe listă.











Organizatorii de la Mutua Madrid Open au anunțat recent lista capilor de serie de la turneul de tip Masters, resepectiv WTA 1000.







Surprinzător pentru mulți dintre iubitorii tenisului, BIG 3 va fi prezent la Madrid (sau ar trebui să se întâmple). Un lucru e clar, pe lista prezentată de iberici apar atât Djokovic și Nadal, dar și Federer.







De asemenea, pe tabloul feminin de simplu vor fi prezente cele mai bune jucătoare ale lumii. Există și o excepție: Serena Williams. Ținând însă cont de scandalul iscat între Ion Țiriac și familia sportivei este lesne de înțeles de ce atleta cu 23 de titluri de Grand Slam în CV nu va participa la Madrid.







Ultimele campioane de la Mutua Madrid Open: Kiki Bertens (2019), Petra Kvitova (2018), Simona Halep (2016-2017).





Ediția din 2021 a turneului patronat de Ion Țiriac va avea loc în perioada 27 aprilie - 9 mai.





Lista primelor zece favorite de la Madrid, ediția din 2021:





Lista favoriților de la Madrid: Federer, Nadal, Djokovic