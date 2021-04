Turneu de vis pentru Hubert Hurkacz - Polonezul este noul campion de la Miami (7-6, 6-4 vs Jannik Sinner)

Hurkacz a avut nevoie de o oră și 45 de minute pentru a se impune în fața lui Sinner, scor 7-6(4), 6-4.Câștigarea turneului de la Miami (categorie ATP Masters 1.000) îi asigură polonezului Hubert Hurkacz un salt de 21 de poziții în clasamentul ATP (va ocupa locul 16 - cea mai bună clasare a carierei). De cealaltă parte, Sinner va urca nouă poziții (până pe 22 - de asemenea, cea mai bună clasare a carierei).Turul I: 7-6(5), 6-4 Denis Kudla (SUA, 123 ATP)Turul II: 6-3, 7-6(6) vs Denis Shapovalov (Canada, 11 ATP și favorit 6)Optimi: 4-6, 6-3, 7-6(4) Milos Raonic (Canada, 19 ATP și favorit 12)Sferturi: 2-6, 6-3, 6-4 vs Stefanos Tsitsipas (Grecia, 5 ATP și favorit 2)Semifinale: 6-3, 6-4 vs Andrey Rublev (Rusia, 8 ATP și favorit 4)Finala: 7-6(4), 6-4 vs Jannik Sinner (Italia, 31 ATP și favorit 21).Hurkacz are trei titluri ATP în palmares: Winston-Salem (2019), Delray Beach și Miami (2021).