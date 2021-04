Cine a sfătuit-o pe Bianca Andreescu să abandoneze în finala de la Miami

Bianca Andreescu, cu ochii in lacrimi

după apariția unei probleme la gleznă în timpul finalei. Ea căzuse cu câteva momente înainte să abandoneze.Canadianca a avut probleme încă de la. De atunci, Andreescu a jucat foarte puține meciuri și eradupă dificultățile de ordin fizic apărute acum aproximativ doi ani.Ulterior finalei, canadianca a explicat că a decis să abandoneze la, Abdul Sillah.„Chiar, dar Abdul, preparatorul meu fizic, practic m-a salvat de mine însămi. Am mai trecut prin asta, încercând să mă forțez până în punctul în care am înrăutățit situația. I-am spus că nu vreau să abandonez, darȘtiam că este decizia cea bună.", a declarat Bianca Andreescu, potrivit Eurosport.Canadianca carea ținut să le trasmită un mesaj urmăritorilor ei.„Fanii sunt deosebiți. A fost grozav să fim aici. Vă mulțumesc că m-ați sprijinit pe toată durata turneului (...) Pentru mine, să mă ridic din nou pe picioarele mele nu a fost deloc ușor, dar am continuat să-mi rămân fidelă mie însumi. Dacă ar fi să vă dau un sfat, ar fi doar", a conchis Bianca Andreescu.Preparatorul actual al Biancăi, Abdul Sillah,În urmă cu 15 ani, a lucrat cu Serena Williams, iar în 2016 s-a alăturat staff-ului lui Sloane Stephens.În 2018, a lucrat cu Naomi Osaka, pentru ca acum să o pregătească pe Bianca Andreescu.