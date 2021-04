​ATP Miami: Jannik Sinner, în finală după un meci echilibrat cu Roberto Bautista Agut

Italianul (31 ATP și cap de serie nr. 21) a avut nevoie de două ore și jumătate pentru a trece de iberic (12 ATP, al șaptelea favorit). Sinner s-a impus în toate confruntările cu Bautista Agut (a mai câștigat la Dubai 2021 și la turneul demonstrativ de la Berlin 2020).

Sinner, calificat pentru prima oară în finala unui turneu de categorie Masters 1.000, se va duela pentru titlu cu învingătorul partidei dintre rusul Andrey Rublev (favorit 4) și polonezul Hubert Hurkacz (cap de serie nr. 26).

