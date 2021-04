WTA Miami: Bianca Andreescu, în finală după ce adversara a servit pentru câștigarea partidei - Duel cu Ashleigh Barty

Bianca Andreescu se va lupta cu Ashleigh Barty pentru titlul de la Miami, după ce sportiva care reprezintă Canada s-a impus în al patrulea meci consecutiv de trei seturi.

Andreescu (9 WTA și favorită 8), venită după victorii epuizante în fața unor nume importante (Amanda Anisimova, Garbine Muguruza și Sara Sorribes Tormo), a întâlnit-o în semifinale pe grecoaica Maria Sakkari (25 WTA), jucătoare care tocmai s-a impus împotriva celor mai în formă sportive din circuitul feminin: Jessica Pegula și Naomi Osaka.

Chiar dacă a condus cu 4-1 în primul set, Andreescu a fost prinsă din urmă și s-a aflat într-o situație foarte dificilă: a salvat două mingi de set ale adversarei în tiebreak. Bianca a revenit de la 6-7, a câștigat de două ori pe serviciul Mariei și s-a impus cu 9-7.

Andreescu a fost prima care a reușit break-ul și în setul secund (a avut 3-1), însă Sakkari a reușit să lege cinci game-uri câștigătoare și să împingă confruntarea în set decisiv: 3-6.

Sakkari a servit pentru câștigarea partidei la 6-5, însă Bianca s-a impus la 0 la retur și a defilat în tiebreak: 7-4.

Ashleigh Barty (1) vs Elina Svitolina (5) 6-3, 6-3

Bianca Andreescu (8) vs Maria Sakkari (23) 7-6(7), 3-6, 7-6(4).



