Poziția WTA după ce două jucătoare de top au anunțat că nu se vor vaccina anti-Covid

WTA a luat atitudine după ce marți, Aryna Sabalenka și Elina Svitolina au declarat că„WTAşi va încuraja pe toată lumea să-l facă. Acest lucru va ajuta la protejarea individuală pentru cei care au primit vaccinul, faţă de cei care nu se vaccinează, şi va permite lumii noastre”, se arată într-un comunicat remis de Reuters și preluat de Agerpres.„WTA, cu ajutorul deplin al asistenţei din partea consilierilor noştri medicali de la clinica Mayo, a informat şijucătoarele noastre despre vaccinurile diferite şi despre beneficiile ce le aduce vaccinul”, se mai arată în comunicat.Asociaţia jucătoarelor profesioniste de tenis susține și că ”, deoarece aceasta este o decizie personală”, aceștia respectând fiecare decizie în parte.„Până acumEste greu să spun, dar nu vreau vaccinul încă şi nu-l vreau nici pentru familia mea (...) nu am prea mare încredere. Abia l-au făcut, destul de repede şişi a vedea ce se întâmplă. Cred că nu a fost timp suficient pentru a face un vaccin bun” a declarat sportiva din Belarus, Aryna Sabalenka.(n.r. vaccinul) (...) Da, va reduce simptomele prin care treci, dar totuşi există şansa să te infectezi. Deocamdată nu are sens să faci ceva care a fost testat pentru o perioadă aşa scurtă de timp. În ce mă priveşte,”, a spus Elina Svitolina.În contrast,(2 WTA), susține căcând va avea ocazia. De asemenea, Simona Halep face parte din categoria jucătoarelor care s-au vaccinat deja împotriva Covid-19.

