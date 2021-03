VIDEO Karolina Pliskova, înfrângeri pe linie: Sportiva care o domină mental pe fosta lideră mondială

Karolina Pliskova (favorită șase) a părăsit turneul de la Miami în turul al treilea, jucătoarea din Cehia înregistrând a treia înfrângere consecutivă din acest sezon împotriva aceleiași adversare.

Fostă lideră mondială, Karolina (6 WTA) a fost eliminată în 2021 de la Doha, Dubai și Miami de Jessica Pegula (33 WTA).



Americanca o domină din punct de vedere mental pe Pliskova, victoriile din acest an stând mărturie în acest sens.



La Doha, rezultatul a fost catalogat drept o mare surpriză de către specialiștii din tenis (6-3, 6-1). A urmat însă victoria și mai categorică de la Dubai (6-0, 6-2), iar acum deja și al treilea succes al jucătoarei Jessica Pegula în doar câteva săptămâni.



Pegula vs Pliskova în 2021:

Miami: 6-1, 4-6, 6-4 pentru Pegula

Dubai: 6-0, 6-2 pentru Pegula

Doha: 6-3, 6-1 pentru Pegula



Aici poți vedea un rezumat al partidei de la Miami, din turul al treilea:









Turneul de la Miami (23 martie - 3 aprilie) face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3.260.190. Competiția se dispută pe hard. Ultima campioană este Ashleigh Barty (2019), în timp ce Simona Halep a ajuns până în faza semifinalelor (5-7, 1-6 contra Karolinei Pliskova).