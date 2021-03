VIDEO Bianca Andreescu, în optimi la Miami după un meci maraton de aproape trei ore

S-au stabilit jucătoarele calificate în optimile turneului WTA 1000 de la Miami. Printre ele, Bianca Andreescu (Canada), care a trecut în aproape trei ore de Amanda Anisimova, locul 28 în clasament. ​

Bianca Andreescu (8 WTA) a reușit calificarea în optimile turneului de la Miami după ce a învins-o pe Amanda Anisimova în trei seturi. Canadianca a încheiat meciul în 2 ore și 44 de minute.



Locul 8 WTA s-a impus în primul set 7-6 pentru ca al doilea să-l cedeze în fața americancei cu același scor (6-7). În setul decisiv, Andreescu a reușit un 6-4 mai clar și a obținut calificarea în optimile turneului WTA din Florida.



Rezultatele înregistrate în turul trei:



Ashleigh Barty (Australia/favorită 1) vs Jelena Ostapenko (Letonia) 6-3, 6-2

Victoria Azarenka (Belarus/14) vs Angelique Kerber (Germania/24) 7-5, 6-2

Aryna Sabalenka (Belarus/7) vs Veronika Kudermetova (Rusia/32) 7-6(5), 6-4

Anastasija Sevastova (Letonia) vs Simona Halep (România/3) ( forfait Halep

6-4, 2-6, 6-2 Ana Konjuh (Croaţia) vs Iga Swiatek (Polonia/15)

Elina Svitolina (Ucraina/5) vs Ekaterina Alexandrova (Rusia/30) 7-6(1), 6-4

Marketa Vondrousova (Cehia/19) vs Belinda Bencic (Elveţia/11) 4-6, 6-4, 6-4

Petra Kvitova (Cehia/9) vs Johanna Konta (Marea Britanie/17) 6-1, 6-2

Bianca Andreescu (Canada/8) vs Amanda Anisimova (SUA/26) 7-6, 6-7, 6-4

Ana Kalinskaya (Rusia) vs Garbine Muguruza (Spania/12) 6-4, 3-6, 4-6

Sara Sorribes Tormo (Spania) vs Elena Rybakina (Kazakhstan/21) 6-1, 3-6, 6-2

Ons Jabeur (Tunisia/27) vs Sofia Kenin (SUA/4) 6-4, 4-6, 6-4

Karolina Pliskova (Cehia/6) vs Jessica Pegula (SUA/29) 1-6, 6-4, 4-6

Maria Sakkari (Grecia/23) vs Liudmila Samsonova (Rusia) 6-0, 6-1

Elise Mertens (Belgia/16) vs Anett Kontaveit (Estonia/22) 6-2, 0-6, 6-2

Nina Stojanovic (Serbia) vs Naomi Osaka (Japonia/2) (forfait Stojanovic).







Au loc în optimi:





Barty vs Azarenka

Vondrousova vs Sabalenka

Sevastova vs Konjuh

Kvitova vs Svitolina

Mertens vs Osaka

Andreescu vs Muguruza

Pegula vs Sakkari

Sorribes Tormo vs Jabeur





Toate meciurile din optimi vor avea loc în cursul zilei de luni.







Turneul de la Miami (23 martie - 3 aprilie) face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3.260.190. Competiția se dispută pe hard, iar la start pe tabloul principal sunt 128 de jucătoare. Ultima campioană este Ashleigh Barty (2019), în timp ce Simona Halep a ajuns până în faza semifinalelor (5-7, 1-6 contra Karolinei Pliskova).