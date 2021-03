Borna fantastică atinsă de Simona Halep după calificarea în turul trei de la Miami

Simona Halep este în turul trei al turneului WTA 1000 de la Miami, sportiva noastră trecând după un meci dificil de Caroline Garcia. Victoria a fost una specială pentru sportiva noastră, după cum informează site-ul oficial al WTA.







400 pe un tablou principal al unei competiții WTA.

Astfel, Halep a bifat succesul cu numărul 400 pe un tablou principal al unei competiții WTA.





"Sunt foarte fericită să aud asta. E impresionant că am câştigat atât de multe meciuri pe tablourile principale. Am mulţi ani în top şi când trec prin momente grele în timpul meciurilor ştiu ce am de făcut. Asta vine din aceste 400 de victorii" - Simona Halep.







Halep, despre meciul cu Sevastova







"Sevastova îţi rupe ritmul... Nu ştii niciodată la ce minge să te aştepţi din partea ei. Uneori joacă plat, foarte plat. Alteori joacă înalt, alteori cu slice sau scurte. Aşa că este de fiecare dată este dificil să joci contra ei" - Simona Halep.







Sevastova, despre duelul cu Simona







"Va trebuie să joc raliuri, să rămân puternică în raliuri şi să îmi aştept şansa să atac. Cred că va fi dificil şi va fi strâns. Îmi plac terenurile de aici şi cred că va fi un meci bun" - Anastasija Sevastova.



Povestea viitoarei adversare a Simonei Halep: Dusă la tenis de bunică, s-a retras la 23 de ani, dar nu a putut sta departe de circuit