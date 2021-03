​LiveText Simona Halep vs Caroline Garcia 3-5

WTA Miami, turul al doilea

Caroline Garcia (51 WTA) s-a duelat de șapte ori la simplu cu Simona Halep, iar sportiva noastră conduce cu 6-1. Una dintre întâlniri a avut loc la FedCup, în semifinalele ediției din 2019.





2019, FedCup: 6-7(6), 6-3, 6-4 pentru Halep

2018, Montreal: 7-5, 6-1 pentru Halep

2018, Roma: 6-2, 6-3 pentru Halep

2017, Turneul Campioanelor: 6-4, 6-2 pentru Halep

2017, Beijing: 6-4, 7-6(3) pentru Garcia

2017, Toronto: 6-4, 6-2 pentru Halep

2016, Sydney: 6-4, 2-6, 6-1 pentru Halep.

Situația româncelor la Miami





România are doar două reprezentante în turul secund al turneului de la Miami: Simona Halep (3 WTA şi favorită 3 - o va întâlni pe Caroline Garcia) și Sorana Cîrstea (66 WTA - se va duela cu Anett Kontaveit).





Turneul de la Miami (23 martie - 3 aprilie) face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3.260.190. Competiția se dispută pe hard, iar la start pe tabloul principal sunt 128 de jucătoare. Ultima campioană este Ashleigh Barty (2019), în timp ce Simona Halep a ajuns până în faza semifinalelor (5-7, 1-6 contra Karolinei Pliskova).

Schimb gestionat mult mai bine de Simona - schimbă rapid direcția și Garcia trimite în fileu. Simona încearcă să o paseze în cross pe Garcia (care venea la fileu), dar nu ridică suficient mingea. Serviciu cu foarte mult kick al franțuzoaicei, Simona returnează mult în afara terenului. Al treilea as al partidei pentru Garcia.Forehand-ul Simonei aterizează pe linie, Caroline nu mai ajunge la minge (30-0). Serviciu bun, Simona are nevoie de un game câștigat fără probleme. Acest lucru se întâmplă, Garcia va servi însă pentru câștigarea setului.Banda fileului este din nou de partea Simonei - a fost un schimb aprig, dar Garcia a comis prima o eroare. Încercarea de schimbare de direcție a franțuzoaicei se oprește în fileu. As pentru Caroline. Simona se întinde după serviciu și Garcia profită de terenul lăsat liber de româncă. Garcia revine la conducerea game-ului. Simona ratează o oportunitate bună de revenire... Garcia a confirmat break-ul.Primul punct pierdut de Simona la serviciu - Darren Cahill a confirmat că lovitura Simonei nu a prins terenul. Încă un punct pentru Garcia, franțuzoaica pune presiune la retur. Punct spectaculos câștigat tot de Garcia (3 mingi consecutive de break). Simona a trimis o scurtă bună, dar Caroline s-a deplasat bine și a închis schimbul. Garcia se impune la 0.Simona se apără din nou pe tot terenul, dar Garcia urcă la fileu și închide punctul cu o scurtă. Halep returnează scurt, Caroline avansează și trimite un smash câștigător. Simona trimite o lovitură aproape de linia de fund, Garcia pierde controlul și punctul. Se joacă bine la serviciu, Simona ratează un retur de forehand în cross.Simona are puțin noroc, mingea lovește banda terenului și cade în terenul adversarei. Simona lovește scurt, în cross, din apărare și obține câteva aplauze din partea puținilor spectatori. Serviciu cu mult kick, Garcia ratează returul. Încă un game câștigat la 0 de Simona (Garcia nu a câștigat încă vreun punct la retur).Simona returnează bine. Urmează două servicii puternice ale franțuzoaicei, Simona nu are răspuns. Simona încearcă un retur mai agresiv, din interiorul terenului, dar ratează lovitura. Garcia controlează game-ul, punctele au fost scurte, decise de serviciu. Caroline servește cu mult efect și o surprinde pe româncă.