​WTA Miami: Elina Svitolina, calificare cu emoții în turul trei - Victorie în trei seturi cu Shelby Rogers

Rezultatele înregistrate în turul II:

Belinda Bencic (Elveția/favorită 11) vs Zarina Diyas (Kazakhstan) 6-2, 6-1

Ekaterina Alexandrova (Rusia/30) vs Nadia Podoroska (Argentina) 6-0, 6-4

În turul al treilea, Svitolina se va duela cu Ekaterina Alexandrova (Rusia, 34 WTA și cap de serie nr. 30).Ana Konjuh (Croația) vs Madison Keys (SUA/18) 6-4, 6-2Elina Svitolina (Ucraina/5) vs Shelby Rogers (SUA) 3-6, 7-5, 6-3.Turneul de la Miami (23 martie - 3 aprilie) face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3.260.190. Competiția se dispută pe hard, iar la start pe tabloul principal sunt 128 de jucătoare. Ultima campioană este Ashleigh Barty (2019), în timp ce Simona Halep a ajuns până în faza semifinalelor (5-7, 1-6 contra Karolinei Pliskova).