Simona Halep debutează la Miami - Ora de start a meciului

​​Simona Halep revine pe teren după o pauză de câteva săptămâni, locul 3 WTA urmând să o întâlnească în turul doi de la Miami pe Caroline Garcia. Organizatorii au anunțat progamul zilei de joi, precum și ora de start a meciului jucătoarei noastre.





Astfel, Halep vs Garcia va fi meciul al patrulea de la Court 1 (al doilea teren ca mărime de la Miami) și nu va începe mai devreme de ora 23:00, ora României. Duelul va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 2.







Ziua de tenis de pe această arenă va începe la ora locală 11:00 (17:00 în România), iar înainte de duelul Simonei cu Caroline vor avea loc partidele Rogers vs Svitolina, Kerber vs Zarazua și Pironkova vs Sabalenka.





Halep are 6-1 în meciurile directe





Caroline Garcia (51 WTA) s-a duelat de șapte ori la simplu cu Simona Halep, iar sportiva noastră conduce cu 6-1. Una dintre întâlniri a avut loc la FedCup, în semifinalele ediției din 2019.







2019, FedCup: 6-7(6), 6-3, 6-4 pentru Halep

2018, Montreal: 7-5, 6-1 pentru Halep

2018, Roma: 6-2, 6-3 pentru Halep

2017, Turneul Campioanelor: 6-4, 6-2 pentru Halep

2017, Beijing: 6-4, 7-6(3) pentru Garcia

2017, Toronto: 6-4, 6-2 pentru Halep

2016, Sydney: 6-4, 2-6, 6-1 pentru Halep





