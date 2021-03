Nu mai e loc de nicio discuție: "Novak Djokovic e cel mai bun jucător din toate timpurile"

​A câștigat la Australian Open al 18-lea său Grand Slam, iar de curând l-a depășit pe Roger Federer la numărul de săptămâni pe locul 1 ATP. Sârbul este deja cel mai bun jucător de tenis din toate timpurile, lucru afirmat recent de Srdjan, tatăl liderului mondial.







Cunoscut de-a lungul timpului pentru declarațiile sale tăioase la adresa rivalilor fiului său (Federer și Nadal), Srdjan Djokovic nu mai are nicio îndoială: discuțiile despre cine este cel mai bun jucător din toate timpurile nu-și mai au sensul.









Fiul său e cel mai mare jucător din istoria tenisului, după cum a precizat Srdjan, citat de tennis365.com





"Cred că mi-ai adresat o întrebare greșită (n.r. despre cine este cel mai bun din istorie). Nu mai are sens, el este deja cel mai bun din toate timpurile. Potrivit numărului de săptămâni pe primul loc, potrivit meciurilor directe cu marii săi adversari, potrivit numărului de Masters-uri cucerite, el e cel mai bun din toate timpurile" - Srdjan Djokovic.





În acest sezon va mai câștiga două Grand Slam-uri



Nole se află la două trofee în spatele rivalilor Federer și Nadal (câte 20 de Grand Slam-uri). Nu va fi însă vreo mare problemă, pentru că ele vor fi cucerite de sârb în acest sezon.







"Îi mai lipsesc două turnee de Grand Slam pe care le va câștiga în acest an, dar și o medalie de aur la Jocurile Olimpice" - Srdjan Djokovic.







Djokovic are șansa să confirme cele spuse de tatăl său la Roland Garros, Wimbledon și US Open. Conform lui Srdjan, Nole va câștiga două dintre aceste turnee majore (nu ne spune însă care sunt acestea).







Adversarii nu pot câștiga în fața lui Nole







"El este cel mai bun și totul depinde de el. Poate pierde, dar nu pentru că adversarul l-a întrecut, ci doar pentru că el i-a permis acest lucru", a completat Srdjan.



Novak nu este cel mai bun din istoria tenisului ci unul dintre cei mai importanți din istoria sportului. Deja, conform tatălui său, rivalii lui Nole nu mai sunt Federer și Nadal, el fiind comparat cu legendarii Tiger Toods și Michael Jordan.







Titluri Masters:





1 Novak Djokovic 36

2 Rafael Nadal 35

3 Roger Federer 28





Titluri Grand Slam:





1 Roger Federer / Rafael Nadal 20

3 Novak Djokovic 18.







Meciuri directe:





Roger Federer vs Novak Djokovic 23-27

Novak Djokovic vs Rafael Nadal 29-27

Roger Federer vs Rafael Nadal 16-24.