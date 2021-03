Del Potro, a opta operație în 10 ani - Speră totuși să joace la Jocurile Olimpice

Del Potro a avut un an foarte greu. Pe lângă accidentări, acesta și-a pierdut și tatăl după o operație nereușită la inimă.

Fostul număr trei mondial a anunțat pe rețelele de socializare că se află în Chicago pentru efectuarea operației. El susține că a încercat terapia tradițională, darși o nouă operație este ultima lui soluție, conform Atp Tour.Estea opta intervenție chirurgicală a sportivului de 32 de ani de la cucerirea singurului său Grand Slam din carieră, US Open în 2009. Câștigătorul a 22 de titluri ATP, del Potro nu a mai intrat pe teren din, atunci când și-a fracturat rotula la Turneul ATP de la Queen's Club, Londra.Evenimentul olimpic din cadrul JO ar trebui să înceapă anul acesta pe, la o zi după Ceremonia de Deschidere. Olimpiada de la Tokyo a fost amânată cu un an din cauza pandemiei. Del Potro a câștigat medalia de argint în 2016 la Rio și cea de bronz în 2012 la Londra.„Desigur căTotul a fost complicat de la decesul tatălui meu, dar simt că-mi trimite putere din ceruri. Am avut o zi în care pur și simplu m-am trezit și mi-am chemat doctorul. Știu că trebuie să fac ceva în sensul acesta. Sper să scap de această situație.Desigur că mesajele voastre sunt binevenite. Mulțumesc pentru tot”, a spus Del Potro pe rețelele de socializare.