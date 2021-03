WTA Miami: Mihaela Buzărnescu, în turul doi al calificărilor: A învins-o pe campioana de la Monterrey

De asemenea, pe tabloul principal al turneului participă direct Irina Begu (74 WTA), care o va întâlni în primul tur pe Anna Kalinskaya (115 WTA, Rusia), Sorana Cîrstea (66 WTA), care se confruntă cu Katrina Scott (443 WTA, SUA) și Simona Halep (3 WTA), care va evolua direct în turul doi.





Turneul de la Miami (23 martie - 3 aprilie) face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3.260.190. Competiția se dispută pe hard, iar la start pe tabloul principal sunt 128 de jucătoare. Ultima campioană este Ashleigh Barty (2019), în timp ce Simona Halep a ajuns până în faza semifinalelor (5-7, 1-6 contra Karolinei Pliskova).







T. Babos - C. Dolehide (4-6, 6-2, 6-2)

L. Kung - A. Friedsam (7-5, 1-6, 4-6)

B Mattek-Sands - S. Errani (6-4, 3-6, 6-4)

R. Zarazua - A. Sharma (5-7, 6-3, 7-5)

N. Stojanovic - L. Fruhvirtova (4-6, 6-4, 6-2)

U. Arconada - G. Minnen (4-6, 4-6)

C. Liu - E. Cocciaretto (4-6, 4-6)

M. Doi - H. Baptiste (6-1, 0-6, 6-7)

L. Zhu - H. Dart (6-7, 6-4, 2-6)

J. Paolini - O. Danilovic (7-6, 1-6, 4-6)

F. Di Lorenzo - K. Ahn (1-6, 4-6)

V. Tomova - T. Martincova (4-6, 1-6)

V Kuzmova - A. Eala (4-6, 6-4, 6-2)

Y. Wang - K. Kucova (5-7, 2-6)

M. Trevisan - O. Govortsova (6-4, 1-6, 6-7)

T. Pironkova - C. McNally (7-6, 7-6)

K. Kawa - A. Schmiedlova (4-6, 3-6)

M. Bkorkund - O. Dodin (2-6, 1-6)

V. Gracheva - G. Dabrowski (7-5, 6-2)

K. Flipkens - W. Osuigwe (4-6, 6-3, 6-1)

C. Vandeweghe - A. Bolsova 2-6, 3-6)

T. Zidansek - A. Rodionova (6-3, 6-0)



Tenismena româncă a trecut fără probleme de jucătoarea canadiancă de doar 18 ani Leylah Fernandez,, cel de la Monterrey.Pentru calificarea pe tabloul principal al turneului WTA 1000 de Miami, Buzărnescu(43 WTA).În primul tur al calificărilor a participat și Monica Niculescu (152 WTA) care a fost nevoită să abandoneze la 0-4 în al doilea set în fața rusoaicei Liudmila Samsonova (126 WTA), solicitând intervenția medicului. Niculescu câștigase primul set, scor 6-2, cu 3 break-uri reușite.