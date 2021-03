Noua senzație din tenisul masculin s-a impus la Dubai - Aslan Karatsev a obținut primul titlu al carierei

Rusul a avut nevoie de doar o oră şi 17 minute de joc pentru a se impune.

Karatsev confirmă astfel forma extrem de bună în care se află după ce a atins semifinalele la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, unde a pierdut în trei seturi în faţa liderului mondial, sârbul Novak Djokovic.

