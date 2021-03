ATP: Finală surprinzătoare la Dubai - Andrey Rublev și Denis Shapovalov au fost eliminați

Aslan Karatsev trece prin cea mai bună perioadă a carierei. Surprinzătorul semifinalist de la Australian Open s-a calificat în ultimul act al turneului de la Dubai, după ce a pus capăt seriei lui Andrey Rublev (favorit 2) de 23 de victorii la turneele de categorie ATP 500. Pentru titlu, rusul se va duela cu Lloyd Harris, după ce sud-africanul a trecut de canadianul Denis Shapovalov (cap de serie nr. 3).

@lloydharris63 survives a three-set thriller over Shapovalov 6-7(5), 6-4, 7-6(6) to reach his first ATP 500 final