​ATP Dubai: Andrey Rublev, Denis Shapovalov, Aslan Karatsev și Lloyd Harris s-au calificat în semifinale

Denis Shapovalov (Canada, 12 ATP, favorit nr. 3) a trecut în două seturi, după doar o oră şi jumătate de joc, cu 7-5, 6-4, de francezul Jeremy Chardy (53 ATP). În penultimul act, Shapovalov îl va avea ca adversar pe sud-africanul Harris (Africa de Sud, 81 ATP) care s-a impus cu 6-1, 3-6, 6-3, în faţa japonezului Kei Nishikori (41 ATP).

Rublev has dropped only 5 sets in his 23-match win streak at ATP 500s



