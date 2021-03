​ATP Acapulco: Stefanos Tsitsipas și Alexander Zverev s-au calificat în sferturi / Raonic și Fognini, eliminați

Stefanos Tsitsipas (Grecia/favorit 1) vs John Isner (SUA) 6-3, 6-2

Félix Auger-Aliassime (Canada/7) vs Sebastian Korda (SUA) 6-3, 6-4

Lorenzo Musetti (Italia) vs Frances Tiafoe (SUA) 2-6, 6-3, 7-6(1)

Grigor Dimitrov (Bulgaria/5) vs Miomir Kecmanovic (Serbia) 6-4, 6-2

Cameron Norrie (Marea Britanie) vs Fabio Fognini (Italia/6) 6-4, 6-3

Dominik Koepfer (Germania) vs Milos Raonic (Canada/4) 6-4, 6-2

Casper Ruud (Norvegia/8) vs Tallon Griekspoor (Olanda) 4-6, 6-3, 7-6(3)

Alexander Zverev (Germania/2) vs Laslo Djere (Serbia) 6-4, 6-3.S. Tsitsipas (1) vs F. Auger-Aliassime (7)L. Musetti vs G. Dimitrov (5)C. Norrie vs D. KoepferC. Ruud (8) vs A. Zverev (2).​