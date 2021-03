ATP Dubai: Roberto Bautista, al patrulea favorit, a fost eliminat în optimi (Rezultatele zilei)

Lloyd Harris (Africa de Sud) vs Filip Krajinovic (Serbia/favorit 14) 7-6(5), 6-4

Kei Nishikori (Japonia) vs Aljaž Bedene (Slovenia) 6-4, 6-4

Denis Shapovalov (Canada/N.3) vs Hubert Hurkacz (Polonia/13) 6-4, 6-3

Jérémy Chardy (Franța) vs Karen Khachanov (Rusia/8) (3)6-7, 6-4, 6-4

Aslan Karatsev (Rusia) vs Lorenzo Sonego (Italia/17) 3-6, 6-3, 6-4

Jannik Sinner (Italia/16) vs Roberto Bautista (Spania/4) 6-4, 3-6, 7-5

Márton Fucsovics (Ungaria) vs Dušan Lajovic (Serbia/11) 6-1, 4-6, 6-4

Andrey Rublev (Rusia/2) vs Taylor Fritz (SUA/15) 6-3, 6-1.

Pentru un loc în semifinale, italianul în vârstă de 19 ani se va duela cu unul dintre cei mai în formă jucători din circuit, rusul Aslan Karatsev (42 ATP).L. Harris vs K. NishikoriD. Shapovalov (3) vs J. ChardyA. Karatsev vs J. Sinner (16)M. Fucsovics vs A. Rublev (2).