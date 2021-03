​Surpriză la Dubai: Dominic Thiem, principalul favorit, eliminat în turul doi de locul 81 ATP (Rezultatele zilei)

Rezultatele înregistrate marți:





Lloyd Harris (Africa de Sud) vs Dominic Thiem (Austria/favorit 1) 6-3, 6-4

Filip Krajinovic (Serbia/14) vs Alejandro Davidovich (Spania) 7-5, 6-4

Aljaž Bedene (Slovenia) vs Lorenzo Giustino (Italia) 6-4, 6-3

Kei Nishikori (Japonia) vs David Goffin (Belgia/5) 6-3, 7-6(3)

Denis Shapovalov (Canada/3) vs Jan-Lennard Struff (Germania) 6-1, 6-3

Hubert Hurkacz (Polonia/13) vs Richard Gasquet (Franța) 6-3, 6-4

Karen Khachanov (Rusia/8) vs Alexei Popyrin (Australia) 6-4, 3-6, 7-6(4)

Lorenzo Sonego (Italia/17) vs Bernabé Zapata (Spania) 6-2, 6-2

Aslan Karatsev (Rusia) vs Daniel Evans (Marea Britanie/12) 6-4, 4-6, 6-4

Jannik Sinner (Italia/16) vs Alexander Bublik (Kazakhstan) 2-6, 7-6(2), 6-4

Roberto Bautista (Spania/4) vs Matthew Ebden (Australia) 4-1 (abandon)

Márton Fucsovics (Ungaria) vs Pablo Carreño (Spania/6) (5)6-7, 6-3, 6-2

Dušan Lajovic (Serbia/11) vs Malek Jaziri (Tunisia) 7-5, 6-2

Taylor Fritz (SUA/15) vs Nikoloz Basilashvili (Georgia) 4-6, 6-3, 7-6(4)

Andrey Rublev (Rusia/2) vs Emil Ruusuvuori (Finlanda) 6-4, 6-4.

Harris a servit perfect pe toată durata partidei și nu i-a oferit nicio șansă de break lui Thiem. Lloyd a câștigatdintre punctele jucate cu primul serviciu (29/30) și s-a impus de două ori la retur.În optimi au ajuns favoriți precum Andrey Rublev (2), Denis Shapovalov (3), Roberto Bautista (4) și Karen Khachanov (8), în timp ce David Goffin (5) și Pablo Carreno (6) au fost eliminați.Nikoloz Basilashvili, campion la Doha cu doar câteva zile în urmă, a fost învins de Taylor Fritz (cap de serie nr. 15) după o confruntare echilibrată: 4-6, 6-3, 7-6(4). Meciul a durat două ore și cinci minute.L. Harris vs F. Krajinovic (14)A. Bedene vs K. NishikoriD. Shapovalov (3) vs H. Hurkacz (15)J. Chardy vs K. Khachanov (8)L. Sonego (17) vs A. KaratsevJ. Sinner (16) vs R. Bautista (4)M. Fucsovics vs D. Lajovic (11)T. Fritz (15) vs A. Rublev (2).