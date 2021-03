​ATP Dubai: Al nouălea favorit al competiției a fost eliminat / Programul turului secund

Chardy şi-a adjudecat partida după aproape două ore de joc, chiar dacă a avut mai puţini aşi decât australianul (5/7) şi a comis mai multe duble greşeli (3/2).





În runda viitoare, Chardy va juca împotriva învingătorului din meciul Alexei Popyrin (Australia, 86 ATP) - Karen Khachanov (Rusia, 22 ATP, favorit nr. 8).





Alte rezultate înregistrate luni:

Lloyd Harris (Africa de Sud) vs Christopher O'Connell (Australia) (5)6-7, 6-4, 6-1

Alejandro Davidovich (Spania) vs Radu Albot (R.Moldova) 6-4, 6-4

Aljaz Bedene (Slovenia) vs Yuki Bhambri (India) 3-6, 6-1, 6-4

Jan-Lennard Struff (Germania) vs Mihail Kukushkin (Kazahstan) 6-3, 6-2

Richard Gasquet (Franţa) vs Marco Cecchinato (Italia) 6-4, 6-2

Bernabe Zapata (Spania) vs John Millman (Australia) 6-4, 6-4

Emil Ruusuvuori (Finlanda) vs Jordan Thompson (Australia) 6-3, 7-6(5).

D. Thiem (1) vs G. HarrisA. Davidovich Fokina vs F. Krajinovic (14)L. Giustino vs A. BedeneK. Nishikori vs D. Goffin (5)D. Shapovalov (3) vs J-L. StruffR. Gasquet vs H. Hurkacz (13)Al. Popyrin vs K. Khachanov (8)L. Sonego (17) vs B. Zapata MirallesA. Karatsev vs D. Evans (12)J. Sinner (16) vs A. BublikM. Ebden vs R. Bautista (4)P. Carreno-Busta (6) vs M. FucsovicsM. Jaziri vs D. Lajovic (11)T. Fritz (15) vs N. BasilashviliE. Ruusuvuori vs A. Rublev (2)