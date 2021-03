Simona Halep și revenirea pe teren: "O să plec săptămâna viitoare"

Nu a mai disputat vreun meci oficial după eliminarea de la Australian Open (în sferturi, învinsă de Serena Williams), iar acum este gata de revenirea în circuit. Simona Halep a precizat care este turneul la care va participa în următoarea perioadă: "O să plec săptămâna viitoare".







A ratat prezența la Doha și Dubai din cauza unor probleme la spate, iar acum se declară pregătită să revină în forță pe teren.











"Mă duc la Miami. O să plec săptămâna viitoare. Îmi doresc tare mult să pot face câteva meciuri bune, pentru că am nevoie de meciuri oficiale. Am avut acum din nou o lună de pauză. Vreau să joc bine, vreau să fiu atentă pe ce am de făcut pe teren" - Simona Halep. În cadrul emisiunii " Așii tenisului " de la Digisport , Simona a vorbit despre ce urmează pentru ea în circuitul mondial.





Despre US Open 2020 vs Miami 2021







"La US Open nu m-am dus, am renunțat din teamă. Recunosc! Acum am și făcut virusul, am și vaccinul, așa că totuși sunt un pic mai safe decât în august când s-a jucat US Open" - Simona Halep.







Rolul decisiv avut de Darren Cahill





"Pe hard nu e ușor, mai ales în America, unde multe fete sunt acomodate deja, se antrenează acolo. Mă duc acolo cu multă încredere. Un rol important în luarea acestei decizii l-a avut Darren. A vrut foarte mult să joc la Miami pentru că e un turneu bun. E plăcut să participi la turneele Mandatory" - Simona Halep.





Ultima participare la Miami (ediția din 2019) a însemnat calificarea până în semifinale, acolo unde Simona a fost învinsă de Karolina Pliskova (7-5, 6-1).





"Știu că m-a durut puțin genunchiul, am avut și un bandaj. Pliskova a servit foarte bine, returul meu nu a fost atât de bun", a încheiat Simona Halep.







Turneul de la Miami face parte din categoria WTA 1000 și va avea la start pe tabloul principal 128 de jucătoare. Ultima campioană este Ashleigh Barty (2019 - ediția din 2020 nu a avut loc din cauza pandemiei de coronavirus), în timp ce Simona Halep a bifat prezența în semifinale.







În acest an, turneul va avea loc în perioada 23 martie - 3 aprilie.