Pierre-Hugues Herbert l-a învins uşor în semifinală pe compatriotul său Ugo Humbert. 31 ATP, în două seturi, 6-3, 6-2. Vineri, Herbert a trecut surprinzător în sferturi de finală de grecul Stefanos Tsitsipas, locul 5 mondial.

El îl va avea adversar duminică pe Daniil Medvedev, care va încerca să câştige al zecelea titlu al carierei. În semifinale, rusul a beneficiat de abandonul australianului Matthew Ebden (287 ATP), pe care îl conducea cu 6-4, 3-0.

The dream week continues for \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 @p2hugz!



He reaches his first ATP Tour singles final since Feb. 2019 with a 6-3, 6-2 win over Ugo Humbert at @Open13. pic.twitter.com/t97y3HXfsV