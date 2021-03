​ATP Doha: Nikoloz Basilashvili a câștigat al patrulea titlu al carierei - Victorie în două seturi cu Roberto Bautista Agut

Basilashvili a avut nevoie de o oră și 30 de minute pentru a trece de al cincilea favorit al turneului.

Pe parcursul turneului, Nikoloz a mai trecut de John Millman (41 ATP), Malek Jaziri (262 ATP), Roger Federer (6 ATP) și Taylor Fritz (33 ATP).

Pentru performanța înregistrată la Doha, Nikoloz Basilashvili va primi un premiu în valoare de 103.070 de dolari și 250 de puncte în clasamentul ATP (va urca pe locul 37).

În vârstă de 29 de ani, Basilashvili mai are în palmares titlurile de la Beijing (2018) și Hamburg (2018, 2019).

\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDEA Nikoloz Basilashvili is the last man standing in Doha.



He takes the title with a 7-6(5), 6-2 win over Roberto Bautista Agut. pic.twitter.com/oIzFC0MAnj