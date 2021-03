ATP Doha: Roger Federer, eliminare dramatică în sferturi / Elvețianul, învins de Nikoloz Basilashvili după ce a ratat o minge de meci

Campion de trei ori la Doha (2005, 2006 și 2011), Federer a trimis multe lovituri câștigătoare de pe linia de fund și s-a impus în primul set grație break-ului din al patrulea game. Basilashvili (Georgia, 42 ATP) a avut un răspuns pe măsura numelui adversarului, a servit șapte ași în setul secund și a împins partida în act decisiv după ce a câștigat de două ori la retur (6-1).



Al treilea set a fost unul foarte echilibrat. După șase game-uri în care cei doi nu au avut emoții la serviciu, Roger a rezistat eroic în al șaptelea game salvând trei mingi de break. Federer a fost foarte aproape de victorie, însă nu a reușit să fructifice mingea de meci avută la retur (la scorul de 5-4, 40-30), iar Basilashvili a obținut biletul pentru runda următoare gestionând excelent ultimele două game-uri.

