Ce spune campioana de la Roland Garros după eliminarea categorică de la Dubai

A câștigat doar patru game-uri în meciul cu Garbine Muguruza, iar unul dintre seturi l-a pierdut la zero. Iga Swiatek, campioana de la Roland Garros, a fost eliminată fără drept de apel de la Dubai (0-6, 4-6). Meciul cu iberica a durat o oră și nouă minute.







Swiatek s-a impus la Adelaide (al doilea titlul al carierei) fără să piardă set. A fost însă de nerecunoscut în partida cu Muguruza din optimile de la Dubai (WTA 1000).







Explicația înfrângerii - Erorile copilărești





"Primul lucru pe care trebuie să-l spun e că am început jocul destul de stresată, nu mi-am găsit în niciun moment ritmul, deoarece nu m-am putut concentra pe nimic altceva în afară de greșelile copilărești pe care le-am făcut. Am făcut multe greșeli toată săptămâna, chiar și la antrenamente, așa că astăzi (n.r. miercuri) nu a fost diferit" - Iga Swiatek.







Consistența, marea problemă







"În setul doi am făcut un reset, am încercat să încep de la zero, dar mi-a fost foarte greu să scap de senzațiile primului set. Uneori sunt zile de acest gen. Încerc încă să găsesc un motiv pentru care am jucat atât de prost în primul set, mi-e greu să înțeleg de ce.





Presupun că sunt și astfel de zile, deși nu am explicații. Așa că notez primul set ca o problemă de rezolvat. Acestea sunt aspecte la care mai trebuie să lucrez, obiectivul este să câștig consistență și să fiu solidă pe termen lung. Nu pot să practic cel mai bun tenis meci de meci" - Iga Swiatek, după meci, citată de Eurosport.





E nevoie de și mai mult antrenament







"Într-un fel mă bucur că am pierdut așa primul set (6-0) și am avut ocazia să învăț ceva nou. În acest moment, scopul meu principal este să devin mai consistentă, pentru asta trebuie să petrec mult mai mult timp pe teren și apoi să învăț să joc mai bine în zilele în care nu mi se oferă ritm.







Trebuie să mă mișc mai bine, să rămân în puncte, să ratez mai puține mingi, doar atunci pot concura împotriva celor mai bune", a concluzionat Swiatek.







Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Swiatek și Muguruza:









Programul sferturilor:



B. Krejcikova vs A. Potapova

J. Teichmann vs C. Gauff

G. Muguruza (9) vs A. Sabalenka (3)

E. Mertens (10) vs J. Pegula.



Turneul de la Dubai se dispută pe hard, între 7-13 martie 2021, iar premiile totale sunt în valoare de $1.835.490. Ultima campioană: Simona Halep, în 2020.