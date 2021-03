​WTA Dubai: Garbine Muguruza, Aryna Sabalenka și Elise Mertens s-au calificat în sferturi (Rezultatele zilei)

Anastasia Potapova (Rusia) vs Belinda Bencic (Elveția/favorită 6) 6-1, 2-6, 7-5

Jil Teichmann (Elveția) vs Ons Jabeur (Tunisia) 6-3, 6-3

Cori Gauff (SUA) vs Tereza Martincová (Cehia) 6-4, 6-2

Garbiñe Muguruza (Spania/9) vs Iga Swiatek (Polonia/8) 6-0, 6-4

Aryna Sabalenka (Belarus/3) vs Anett Kontaveit (Estonia/15) 6-3, 6-2

Elise Mertens (Belgia/10) vs Caroline Garcia (Franța) 6-4, 6-2

Barbora Krejcíková (Cehia) vs Svetlana Kuznetsova (Rusia) 6-3, 6-2B. Krejcikova vs A. PotapovaJ. Teichmann vs C. GauffG. Muguruza (9) vs A. Sabalenka (3)E. Mertens (10) vs J. Pegula.Turneul de la Dubai se dispută pe hard, între 7-13 martie 2021, iar premiile totale sunt în valoare de $1.835.490. Ultima campioană: Simona Halep, în 2020.