​WTA Dubai: Petra Kvitova, abandon în turul al doilea / Zi nefastă pentru favorite (Rezultate)

Petra Kvitova (Cehia, 10 WTA şi cap de serie numărul 4) a abandonat meciul din turul al doilea al turneului de la Dubai, pe care l-a disputat, marţi, cu sportiva elveţiană Jil Teichmann (54 WTA).

Kvitova s-a retras de pe teren la scorul de 6-2, 3-4, pentru adversară, după 78 de minute, acuzând dureri la piciorul drept.





Câştigătoare la Doha, Kvitova a fost scutită de prima rundă la Dubai, dar avea dureri la coapsă de câteva zile, scrie News.ro.





"De la semifinala de la Doha, am avut dureri la aductor. Nu a fost mai bine şi chiar s-a agravat în timpul meciului. Am avut chiar dureri pe tot piciorul drept, nu mă puteam mişca aşa cum doream şi aşa că am preferat să renunţ. Voi face tot posibilul să fiu pregătită pentru turneul de la Miami", a explicat ea.

Barbora Krejcíková (Cehia) vs Jelena Ostapenko (Letonia) 6-3, 6-1

Anastasia Potapova (Rusia) vs Madison Keys (SUA/11) 6-4, 6-3

Belinda Bencic (Elveția/6) vs Veronika Kudermetova (Rusia) 6-4, 5-7, 6-4

Jil Teichmann (Elveția) vs Petra Kvitová (Cehia/4) 6-2, 3-4 (abandon)

Cori Gauff (SUA) vs Markéta Vondroušová (Cehia/12) 3-6, 6-0, 6-4

Tereza Martincová (Cehia) vs Kiki Bertens (Olanda/5) 6-1, 6-4

Iga Swiatek (Polonia/8) vs Misaki Doi (Japonia) 6-2, 6-4

Garbiñe Muguruza (Spania/9) vs Amanda Anisimova (SUA) 6-4, 6-2

Anett Kontaveit (Estonia/15) vs Sorana Cirstea (România) 6-4, 7-5

Aryna Sabalenka (Belarus/3) vs Alizé Cornet (Franța) 6-2, 6-4

Caroline Garcia (Franța) vs Martina Trevisan (Italia) 6-2, 6-4

Elise Mertens (Belgia/10) vs Shelby Rogers (SUA) 6-3, 6-3

Jessica Pegula (SUA) vs Kristina Mladenovic (Franța) 6-1, 6-2

Karolína Plíšková (Cehia/2) vs Anastasija Sevastova (Letonia) 6-3, (5)6-7, 6-2.

Ziua de marți a fost una nefastă pentru favorite: Elina Svitolina (Ucraina/1), Kiki Bertens (Olanda/5), Madison Keys (SUA/11), Marketa Vondrousova (Cehia/12) şi Elena Rybakina (Kazakhstan/14) au fost de asemenea eliminate în manşa secundă.​Svetlana Kuznetsova (Rusia) vs Elina Svitolina (Ucraina/favorită 1) 2-6, 6-4, 6-1Ons Jabeur (Tunisia) vs Elena Rybakina (Kazakhstan/14)Turneul de la Dubai se dispută pe hard, între 7-13 martie 2021, iar premiile totale sunt în valoare de $1.835.490.