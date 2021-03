​​ATP Rotterdam: Andrey Rublev și Marton Fucsovics se vor duela pentru titlu

Sâmbătă, în semifinale, Rublev (8 ATP, cap de serie nr. 4) a trecut de grecul Stefanos Tsitsipas (6 ATP, al doilea favorit), în două seturi, scor 6-3, 7-6(2). Meciul a durat o oră și 37 de minute.

În cealaltă semifinală, Fucsovics (59 ATP) a avut nevoie de o oră şi 25 de minute pentru a-l învinge pe croatul Borna Coric (26 ATP), scor 6-4, 6-1.

Final ticket: BOOKED \uD83C\uDF9F️@AndreyRublev97 will compete to become the first Russian @abnamrowtt champion since Mikhail Youzhny in 2007 \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA



\uD83C\uDFA5: @TennisTV pic.twitter.com/MSeWlbqGOp