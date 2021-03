Motivul pentru care Novak Djokovic spune că Federer și Nadal nu sunt sinceri

Va deveni luni (n.r. 8 martie) cel mai longeviv număr unu din istoria tenisului, depășind recordul deținut de Roger Federer (310 săptămâni) și nu are de gând să se oprească din depășit recorduri. Novak Djokovic a vorbit despre rivalitatea cu Federer și Nadal și și-a stabilit și următoarea țintă majoră a carierei.



Îl va depăși pe Roger Federer și își va îndeplini unul dintre marile obiective: să devină jucătorul cu cele mai multe săptămâni pe locul 1 în ierarhia ATP.



Djokovic și-a fixat și următoarea țintă majoră: să îi întreacă pe Federer și Nadal la numărul de Grand Slam-uri. În prezent, sârbul are 18, iar cei doi mari rivali câte 20.



Grand Slam-urile, următoarea țintă pentru Djoker



"Da, vreau să le bat recordurile (n.r. lui Federer și Nadal). Am spus-o de mai multe ori în trecut și o voi repeta și acum. Asta este motivația mea profesională.



Dacă ești sportiv profesionist, trebuie să ai obiective, să lupți concret pentru ceva. Pentru mine, ținta pentru următoarea perioadă este să câștig cât mai multe Grand Slam-uri cu putință.



Nu am nicio problemă să spun asta. Cine este în topul unui sport și nu recunoaște asta, nu cred că este sincer", a declarat Novak Djokovic făcând referire la faptul că marii săi rivali nu au spus niciodată concret că își doresc să fie recunoscuți drept cei mai buni din istoria tenisului.



Rivalitatea cu Federer și Nadal l-a făcut să fie tot mai bun



Nole a mai spus că rivalității cu Federer și Nadal îi datorează 100% din jucătorul care este în prezent.



"Amândoi acești tipi sunt cei mai mari rivali ai mei. Eu și Nadal am jucat cele mai multe meciuri directe din istoria acestui sport. Am simțit de la începutul rivalității, de acum 15 ani, că este ceva special, de o intensitate aparte.

Ei mi-au dat motivația necesară pentru a-mi dori să fiu tot mai bun. Când am început să joc (n.r. la nivel înalt), Roger avea deja multe GS-uri câștigate, la fel Rafa. M-au cam bătut rău în primii ani, mai ales în meciurile mari. Lucrurile s-au mai schimbat între timp.



Îmi doresc să joace cât mai mult timp în circuit, ei sunt cea mai mare sursă a motivației mele fără niciun dubiu.



Rivalitățile fac ca sportul să fie atât de iubit și de urmărit de către fani. Am avut de-a lungul timpului pe Joe Frazier vs Mohammed Ali, Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo, Mike Tyson vs Evander Holyfield", a concluzionatpentru canalul de YouTube al lui Chervin Jafarieh