Patricia Țig, duel cu o fostă campioană de la Roland Garros în turul I de la Dubai

​România are două jucătoare acceptate direct pe tabloul principal al tuneului WTA 1000 de la Dubai: Patricia Țig și Sorana Cîrstea. Sâmbătă a avut loc tragerea la sorți, iar Țig va da în runda inaugurală peste o fostă campioană de la Roland Garros.







Conform tragerii la sorți de sâmbătă, Patricia Țig (51 WTA) va juca în turul întâi cu Jelena Ostapenko (61 WTA), campioana din 2017 de la Roland Garros. Jucătoarea din Letonia conduce cu 1-0 în meciurile directe (succesul a venit în 2015, la St. Petersburg).







Sorana Cîrstea (67 WTA) nu știe momentan numele adversarei din runda inagurală, sportiva noastră urmând să joace cu o jucătoare venită din calificări.







România mai are patru sportive în calificări. Ana Bogan se află deja în turul al doilea (ultimul), în timp ce Begu, Niculescu și Paar urmează să evolueze în runda inaugurală.







Irina Begu (72 WTA) vs Bethanie Mattek-Sands (299 WTA)

Monica Niculescu (147 WTA) vs En Shuo Liang (237 WTA)

Laura Ioana Paar (197 WTA) vs Katarina Zavatska (124 WTA).





După retragerea Simonei Halep, principala favorită a competiției de laeste Elina Svitolina. De asemenea, lista absențelor de seamă este completată de Ashleigh Barty (1 WTA) și Naomi Osaka (2 WTA).





Turneul de la Dubai se va disputa pe hard, între 7-13 martie 2021, iar premiile totale vor fi în valoare de $1.835.490.