ATP Rotterdam: Andrey Rublev l-a învins pe Andy Murray / Karen Khachanov și Kei Nishikori, în sferturi

Andrey Rublev, cap de serie numărul 4, s-a calificat în sferturile trurneului ATP de la Rotterdam, după ce a trecut de Andy Murray în două seturi, scor 7-5, 6-2. În aceeași rundă a competiției au ajuns și niponul Kei Nishikori și rusul Karen Khachanov.





Rezultatele înregistrate miercuri:





Kei Nishikori (Japonia) vs Alex De Minaur (Australia) 6-3, 2-6, 7-5

Andrey Rublev (Rusia/favorit 4) vs Andy Murray (Scoția) 7-5, 6-2

Karen Khachanov (Rusia) vs Cameron Norrie (Marea Britanie) 6-2, 6-2

David Goffin (Belgia/6) vs Jeremy Chardy (Franța)

Turneul de la Rotterdam face parte din categoria ATP 500, se dispută pe hard indoor și are premii totale în valoare de €980.580.

Dusan Lajovic (Serbia) vs Borna Coric (Croația)Alexander Bublik (Kazakhstan) vs Tommy Paul (SUA)Marton Fucsovics (Ungaria) vs Alejandro Davidovich Fokina (Spania)Hubert Hurkacz (Polonia) vs Stefanos Tsitsipas (Grecia/2)