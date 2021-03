Filmul Netflix care l-a convins pe Andy Murray să-și șteargă conturile de Twitter și Instagram de pe telefon

Andy Murray muncește din greu pentru a reveni în elita tenisului, iar recent scoțianul a precizat că și-a șters conturile de Twitter și Instagram de pe telefonul mobil. Aflat în prezent pe locul 123 în ierarhia ATP, Andy și-a motivat și gestul.







În ultima perioadă, scoțianul a primit multe mesaje pe rețele sociale în care era îndemnat să se retragă pentru că "nu va mai reveni niciodată la vârful ierarhiei mondiale". I s-a sugerat că ieșitul <la pensie> ar fi o variantă mult mai bună.





Murray spune totuși că nu acesta este motivul pentru care a renunțat la Twitter și Instagram pe telefonul mobil.







"Nu mai am Twitter, iar săptămâna trecută am șters și aplicația de Instagram. Nu din cauza asta (n.r. a comentariilor care îi cereau să se retragă). Vezi lucrurile astea pe Instagram doar dacă ești în aplicație și dacă o ai pe telefon.





M-am uitat pe Netflix la filmul "The Social Dilemma". Mi s-a părut genial, iar apoi la puțin timp după un meci am urmărit un interviu cu cei care au realizat filmul și mi-am spus: Da, am terminat cu asta", a precizat Andy Murray, conform The Telegraph.







The Social Dilemma este un film produs în 2020 și regizat de Jeff Orlowski. Producția explorează ascensiunea rețelelor sociale și vorbește despre daunele pe care le pot aduce omenirii: exploatare, manipulare și folosire a datelor cu caracter personal.







De asemenea, este adus în discuție modul în care rețele sociale ajung să producă dependență, să manipuleze în politică și să răspândească tot felul de teorii ale conspirației.



Aici poți vedea un trailer al "The Social Dilemma":









Măcinat de o accidentare la șold, Andy (33 de ani) a dispărut luni bune din circuitul mondial, fiind la un moment dat mai aproape de retragere decât de revenirea pe teren.



În prezent, fostul lider mondial joacă la turneul de la Rotterdam, acolo unde miercuri îl va întâlni în optimi pe Andrey Rublev (8 ATP).





Fost lider lider mondial (acolo unde a ajuns pe 7 noiembrie 2016), Murray a câștigat în carieră 46 de turnee ATP, aflându-se pe locul 14 într-o ierarhie din Era Open.



Dintre aceste titluri, trei sunt de Grand Slam: Wimbledon (2013, 2016) și US Open (2012).