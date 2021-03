​ATP Rotterdam: Stefanos Tsitsipas și Andrey Rublev, în optimi / Karen Khachanov l-a învins pe Stan Wawrinka

Andrey Rublev (Rusia/4) vs Marcos Giron (SUA) 7-6(1), 6-3

Hubert Hurkacz (Polonia) vs Adrian Mannarino (Franța) 6-3, 7-6(6)

Karen Khachanov (Rusia) vs Stan Wawrinka (Elveția/8) 6-4, 7-5

Jeremy Chardy (Franța) vs Ugo Humbert (Franța) 4-6, 7-6(5), 7-6(4)

Stefanos Tsitsipas (Grecia/2) vs Egor Gerasimov (Belarus) 7-6(4), 7-5

Grinding out the W \uD83D\uDCAA@steftsitsipas gets it done with a 7-6(4), 7-5 victory over Gerasimov. pic.twitter.com/X0SMpIw0gw