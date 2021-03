​WTA Doha: Belinda Bencic a fost eliminată de Madison Keys / Programul optimilor

Madison Keys (SUA) vs Belinda Bencic (Elveția/favorită 6) 6-4, 6-1

Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) vs Kristýna Plíšková (Cehia) 6-2, 6-3

Jessica Pegula (SUA) vs Wang Qiang (China) 6-3, 6-1

Ons Jabeur (Tunisia) vs Anna Blinkova (Rusia) 6-2, 6-2.

Turneul de la Doha (Qatar Total Open) face parte din categoria WTA 500, se dispută pe hard, iar premiile sunt în valoare totală de $565.530. Ultima campioană este Aryna Sabalenka (2020), iar în 2014 turneul a fost câștigat de Simona Halep (a trecut în finală de Angelique Kerber).





Reamintim că România nu are nicio reprezentantă pe tabloul principal al întrecerii. În țara noastră, turneul poate fi urmărit în direct pe Digisport.

Misaki Doi (Japonia) vs Saisai Zheng (China) 6-4, 6-3Laura Siegemund (Germania) vs Elena Rybakina (Kazakhstan) 7-6(7), 7-6(5)Elina Svitolina (1) vs Misaki DoiLaura Siegemund vs Victoria Azarenka (8)Aryna Sabalenka (3) vs Garbine MuguruzaMaria Sakkari vs Madison KeysAnett Kontaveit vs Angelique KerberAnastasia Pavluychenkova vs Petra Kvitova (4)Jelena Ostapenko vs Jessica PegulaOns Jabeur vs Karolina Pliskova (2).