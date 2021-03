Fost campion la Wimbledon - Retragerea Serenei Williams nu va avea un impact major asupra tenisului

De-a lungul carierei, sportiva din SUA a câștigat de 7 ori Australian Open (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017), de trei ori Roland Garros-ul (2002, 2013, 2015), de 7 ori Wimbledon-ul (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) și de șase ori US Open-ul (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).



Ultimul titlu de Grand Slam câștigat de Serena Williams a fost în 2017, la Australian Open.







De la acel moment, sportiva din SUA, iar după acest moment important din viața ei a mai bifat alte: Wimbledon 2018 (cu Angelique Kerber), US Open 2018 (cu Naomi Osaka), Wimbledon 2019 () și US Open 2019 (cu Bianca Andreescu).1 Margaret Court 242 Serena Williams 233 Steffi Graf 224 Helen Wills Moody 195 Chris Evert / Martina Navratilova 18 etc.