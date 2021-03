VIDEO Ce partener de antrenament și-a găsit Serena Williams: Este un fost iubit

A părăsit Australian Open în semifinale, învinsă fiind de către Naomi Osaka. Serena Williams se pregătește pentru visul ei: cucerirea a cel puțin încă un titlu de Grand Slam, iar partenerul de antrenament este, conform propriilor vorbe: "mai bun decât al vostru".



Serena Williams și Grigor Dimitrov au postat aproape simultan filmulețe pe conturile personale de Instagram arătându-le fanilor că se pregătesc împreună.

De altfel, viețile celor doi s-au și intersectat în urmă cu mai mulți ani, atunci presa tabloidă a speculat că bulgarul ar fi părăsit-o pe Serena pentru Maria Sharapova.



Comentarii primite de cei doi:

De-a lungul carierei, sportiva din SUA a câștigat de 7 ori Australian Open (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017), de trei ori Roland Garros-ul (2002, 2013, 2015), de 7 ori Wimbledon-ul (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) și de șase ori US Open-ul (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).



Ultimul titlu de Grand Slam câștigat de Serena Williams a fost în 2017, la Australian Open.







De la acel moment, sportiva din SUA, iar după acest moment important din viața ei a mai bifat alte: Wimbledon 2018 (cu Angelique Kerber), US Open 2018 (cu Naomi Osaka), Wimbledon 2019 () și US Open 2019 (cu Bianca Andreescu).1 Margaret Court 242 Serena Williams 233 Steffi Graf 224 Helen Wills Moody 195 Chris Evert / Martina Navratilova 18 etc.