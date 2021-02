​ATP Montpellier: David Goffin a câștigat al cincilea titlu al carierei, primul după o pauză de trei ani și jumătate

Aflat pe locul 15 în ierarhia ATP, Goffin s-a impus în trei seturi: 5-7, 6-4, 6-2, după două ore si 5 minute de joc.

Pe parcursul turneului de la Montpellier, Goffin a mai trecut de Benjamin Bonzi (125 ATP), Lorenzo Sonego (36 ATP) și Egor Gerasimov (83 ATP).

Goffin mai are în palmares alte patru titluri: Tokyo, Shenzhen (2017), Metz și Kitzbuhel (2014).

His first ATP Tour title since 2017 \uD83D\uDE4C



Well deserved, @David__Goffin \uD83D\uDC4F



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | #OSDF21 pic.twitter.com/ehHrSqJs6l