Kyrgios agită din nou spiritele: Roger Federer, cel mai bun din istorie - Cum îl atacă iar pe Novak Djokovic

Nick Kyrgios continuă declarațiile despre marii jucători ai epocii actuale din tenis (BIG 3), fără ca australianul să rateze vreun moment în care să se ia de Novak Djokovic, actualul lider mondial.



În opinia lui Nick, există un singur jucător care poate fi numit cel mai mare din toate timpurile, iar acesta este Roger Federer.



"În opinia mea, Roger este cel mai mare jucător din toate timpurile, face totul din talent. Este înțelept și talentat, are un mod unic în care servește, joacă la fileu. Este de neatins" - Nick Kyrgios.



Nadal și Djokovic nici măcar nu sunt aproape de Mister Perfect

"Cred, de asemenea, că Nadal și Djokovic nu sunt nici măcar aproape de el (n.r. de Federer)" - Nick Kyrgios.



Nole, sub nivelul lui Andy Murray



"Pentru mine Andy (Murray) a fost un adversar mai puternic decât Djokovic. Am jucat doar de două ori cu Novak (l-a învins de fiecare dată). Cu Andy am jucat de șase ori și l-am învins o singură dată" - Nick Kyrgios.

Nadal, unic pe zgură





"Nu cred că vom mai vedea pe cineva să domine atât de autoritar pe o suprafață. Nadal este de-a dreptul uimitor pe zgură, cel mai bun din istorie.

Ceea ce mi se pare amuzant este că eu cred că Federer este cel mai bun din toate timpurile, dar nu cel mai bun din era sa: Nadal îl conduce la meciurile directe", a concluzionat Kyrgios, citat de Tennis World USA.

Cum l-a contrat Nole recent pe Nick







"În afara terenului, nu am prea mult respect pentru el, ca să fiu sincer. Aici rezum tot ce am de spus, nu mai am de adăugat niciun comentariu la ce am spus deja despre Nick Kyrgios, despre comentariile lui la adresa mea sau orice încearcă el să facă", a precizat Novak Djokovic, câștigător de nouă ori la Melbourne.