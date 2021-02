​Australian Open: Daniil Medvedev, în finală după ce a trecut fără emoții de Stefanos Tsitsipas (6-4, 6-2, 7-5)

Primul set a fost unul echilibrat, ambii jucători reușind să se impună fără prea mari probleme la serviciu. Break-ul decisiv a venit în al cincilea game, când Medvedev a fructificat a doua oportunitate. Daniil a controlat autoritar setul secund: a pus de fiecare dată probleme la retur, a făcut două break-uri și nu a pierdut niciodată când s-a aflat la lansare.

Setul al treilea a început cu un break pentru Daniil, rusul s-a distanțat la 3-1, însă Stefanos a avut o tresărire de orgoliu, a reușit primul și singurul său break și a trecut la conducere (4-3). Aflat într-o situație dificilă, Medvedev a salvat o minge de 5-3 a grecului, a egalat (Tsitsipas s-a aflat la două puncte distanță de câștigarea setului, a condus cu 5-4 și 30-0 la retur) și a făcut break-ul decisiv cu o lovitură spectaculoasă de backhand dintr-o poziție incomodă, în game-ul cu numărul 11.

The Grand Slam final vibes are real for @DaniilMedwed \uD83D\uDCAF#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/2c8M41A9Ly