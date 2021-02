Postarea surprinzătoare a lui Nick Kyrgios după eliminarea de la Australian Open a lui Rafael Nadal

Ce a spus Rafael Nadal după eliminarea de la Australian Open





"Normal că sunt supărat. Am pierdut în cinci seturi la un turneu care contează foarte mult pentru mine. Australian Open a reprezentat mereu ceva special. Am ratat o oportunitate mare de a ajunge în semifinale.





A jucat mai bine decât mine în momentele cu adevărat importante, bravo lui! Este genul de meci în care nimeni nu merita să piardă.





Am încercat să dau tot ce pot mai bun în fiecare moment, cu atitudinea potrivită. Am luptat și nu mă pot plânge de nimic, nici chiar în momentele cruciale.





M-am străduit, am luptat, am încercat să rămân cu o atitudine pozitivă, dar nu a fost suficient. Uneori, nu e de ajuns, nu a fost astăzi. Asta este, am pierdut încă un meci aici în Australia cu toate că am avut un avantaj important. Trebuie însă să accept asta și să merg mai departe, asta e viața.





Am jucat împotriva unui dintre cei mai buni jucători din lume, iar asta înseamnă că trebuie să fii la un nivel înalt pe toată durata partidei. Așa cum am mai zis, am făcut niște greșeli copilărești în tie-break-ul setului al treilea (face referire la cele două smash-uri ratate).





Mă voi întoarce acasă și mă voi antrena pentru a juca și mai bine. Până la urmă despre asta e vorba, nu?" - Rafael Nadal. Până la urmă despre asta e vorba, nu?"

"Calitate",, alături de două emoticoane care pot fi traduse drept "Laude pentru rege".În trecut, Kyrgios l-a atacat în mai multe rânduri pe Nadal. Australianul a spus, printre altele, că "nu ar ieși la o bere" cu ibericul și că Rafa "nu știe să piardă" . Cu toate acestea, Nick a afirmat că Rafael Nadal este cel mai bun jucător din era sa .​ Rafael Nadal a pierdut în fața lui Stefanos Tsitsipas , miercuri, în sferturile de la Australian Open. Ibericul a condus cu 2-0 la seturi (6-3, 6-2), dar grecul a revenit și s-a impus după 4 ore și 5 minute de joc (7-6, 6-4, 7-5).