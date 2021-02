VIDEO Daria Kasatkina a câștigat al treilea titlu al carierei / Victorie în trei seturi cu Marie Bouzkova

Kasatkina (23 ani, 75 WTA) a obţinut victoria după două ore şi opt minute, scor 4-6, 6-2, 6-2.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o dată în circuitul profesionist, în 2020, la Ostrava (Cehia), când Kasatkina a câştigat în optimi cu 6-4, 5-7, 7-5.

Congratulations to @DKasatkina ! She's the Phillip Island Trophy champion \uD83C\uDFC6\uD83D\uDC27 #PhillipIslandWTA pic.twitter.com/4vEq2qaMUn

Can't forget to give a shout-out to your parents! \uD83D\uDE0A\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA@DKasatkina | #PhillipIslandWTA pic.twitter.com/82GJ5yLNvb