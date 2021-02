​Liga 2 s-a reluat: Victorii pentru ASU Politehnica Timișoara și Universitatea Cluj

'U' Cluj s-a impus, în deplasare, cu scorul de 2-1, împotriva echipei Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Pentru oaspeți a marcat Ribeiro ('20 și '76 - penalti), în timp ce Paraschiv a înscris pentru gazde ('77)

Mai au loc în această etapă:





Csikszereda Miercurea Ciuc vs CSM Reşiţa

CSM Slatina vs CS Mioveni

ACS Fotbal Comuna Recea vs Concordia Chiajna

Aerostar Bacău vs Unirea Slobozia

Dunărea Călăraşi vs Farul Constanţa

FC Rapid vs Ripensia Timişoara

Petrolul Ploieşti vs Metaloglobus.

ASU Poli a învins, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Gloria Buzău, într-un meci din etapa a 16-a. Golurile au fost marcate de Mera '61 şi Codrea '67.