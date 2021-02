Simona Halep a revenit în țară: "A trecut supărarea, sunt OK"

"Au fost la început acele 14 zile dificile, când a trebuit să stăm în camere, dar am avut posibilitatea de a ieşi 4 ore pe zi, ceea ce a fost foarte bine. A fost o deplasare mai grea, dar mă bucur foarte tare că am reuşit totuşi să ajung în sferturi. A trecut supărarea, sunt OK acum. O să învăţ ceea ce este de învăţat din acest meci. Mă bucur că am făcut totuşi un rezultat bun. Nu pot să zic că e un rezultat mic sfert de finală la Grand Slam, primul al anului. Aşa că sunt OK", a spus Simona Halep.

Cauzele înfrângerii din meciul cu Serena Williams



"Serviciul nu m-a ajutat aproape deloc şi faptul că am avut o atitudine negativă nu m-a ajutat aşa de mult" - Simona Halep.





Despre posibila retragere a Serenei Williams

"Nu am apucat să văd nimic şi nu am apucat să citesc. Dar nu cred că se va retrage, va mai juca" - Simona Halep.





Cine va câștiga Australian Open

"Cred că Osaka va câştiga titlul. Şi Brady are şansa ei, dar cred că Osaka o să câştige cu experienţa" - Simona Halep.





Despre condiţiile de la Australian Open





"Eram obişnuită de anul trecut când am stat numai la hotel. Dar într-adevăr, să ai 14 zile în care să nu faci nimic-nimic este dificil. Am vorbit cu mai mulţi sportivi şi toţi au spus că a fost o perioadă dificilă în acele 14 zile. Dar au spus că totuşi trebuie să fim recunoscători că s-a desfăşurat acest Grand Slam, ceea ce nu a fost uşor nici pentru organizatori.

La un moment dat a fost lockdown total şi nu am mai putut ieşi din camere... a fost dificil pentru că am început într-o atmosferă şi eu am terminat într-o altă atmosferă. Am înţeles însă că acum vor fi spectatori. Sunt dificile aceste momente, dar nu putem să ne plângem, au fost totuşi condiţii bune. Când am jucat cu spectatori a fost foarte frumos. Am simţit lipsa publicului foarte tare anul trecut" - Simona Halep.

Următorul turneu la care va participa

"În mod normal, Dubaiul este următorul turneu, aşa a rămas. Vreau să mă odihnesc un pic, câteva zile şi după voi vedea" - Simona Halep.





