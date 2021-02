VIDEO Novak Djokovic, în finală la Australian Open / Victorie în trei seturi cu Aslan Karatsev

Cu 30 de lovituri câștigătoare și doar 14 erori neforțate, Djokovic nu a avut probleme în fața lui Karatsev. Chiar dacă rusul a fost aproape de câteva reveniri (a recuperat un break în ultimele două seturi), sârbul s-a aflat mereu în controlul partidei.

În marea finală, Nole se va duela cu învingătorul partidei dintre Daniil Medvedev (favorit 4) și Stefanos Tsitsipas (5). Sârbul conduce cu 4-3 în confruntările directe cu rusul și cu 4-2 în meciurile cu grecul.

O victorie în finală i-ar aduce lui Djokovic al 18-lea titlu de Grand Slam din carieră - Nole s-ar apropia astfel de rivalii Roger Federer și Rafael Nadal (au câte 20).

Too strong. Too good.



A match away from a ninth #AusOpen title \uD83C\uDFC6 #AusOpen pic.twitter.com/KwH9TrwnCM