​VIDEO Mâncarea grecească, secretul victoriei - Naomi Osaka, aproape de al patrulea titlu de Grand Slam

Australian Open





Sinceră să fiu, la retur doar am ghicit, e clar că lovește în stânga sau în dreapta, trebuie să fac doar mișcarea potrivită. Toată lumea se emoționează când joacă prima finală, să sperăm că adversara mea din finală va fi emoționată (n. r. râde). Nu știu care e secretul victoriei de azi, dar în aceste săptămâni am mâncat doar mâncare japoneză. Ieri am hotărât să mănânc mâncare grecească, iar Tsitsipas l-a învins pe Nadal. Mi-am spus că e un semn și trebuie să continui să mănânc mâncare grecească", a spus Naomi Osaka.





Jennifer Brady (SUA, locul 24 WTA şi cap de serie numărul 22), care a trecut de Karolina Muchova (Cehia, locul 27 WTA şi cap de serie numărul 25), scor 6-4, 3-6, 6-4. Osaka s-a impus după un meci care a durat o oră şi 15 minute şi va evolua în ultimul act al competiţiei de la Melbourne cu(SUA, locul 24 WTA şi cap de serie numărul 22), care a trecut de Karolina Muchova (Cehia, locul 27 WTA şi cap de serie numărul 25), scor 6-4, 3-6, 6-4.

"Am făcut multe erori neforțate în primele game-uri, am fost speriată și nervoasă la început. E pentru prima oară în ultimele zile în care am jucat cu public în tribune și m-am simțit mult mai bine pe teren azi. E întotdeauna o onoare să joc împotriva Serenei și mă bucur că am reușit să trec de acest meci greu. Eu când eram mica o urmăream jucând. E un vis devenit realitate să fiu aici, să joc împotriva ei."De fiecare dată când joc împotriva ei simt că e ceva ce-mi voi aminti toată viața. Mi se pare trist acum că te aud spunând asta (n.r. a fost întrebată ce părere are despre momentul în care Serena a izbucnit în plâns la conferința de presă ). Eu aș vrea ca Serena Williams să joace pentru totdeauna. Aici vorbește puțin copilul din mine"Japoneza Naomi Osaka, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 3, s-a calificat în finala Australian Open, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-3, 6-4, pe americanca Serena Williams, locul 11 WTA şi cap de serie numărul 10.Naomi Osaka a câștigat precedentele trei finale de Grand Slam pe care le-a disputat: US Open 2018 șiși Australian Open 2019 Pe parcursul turneului de la Melbourne, japoneza le-a învins pe Anastasia Pavlyuchenkova (39 WTA), Caroline Garcia (43 WTA), Ons Jabeur (30 WTA), Garbine Muguruza (14 WTA), Su-Wei Hsieh (71 WTA) și Serena Williams (11 WTA).