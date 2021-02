Ilie Năstase, derapaj la adresa familiei Serenei Williams

"Bun lucru că nimeni nu-l ascultă pe rasistul, sexistul şi clovnul (n.r. - clovn cu emoticon) de Ion Ţiriac", a scris Ohanian, marţi, redistribuind un tweet al WTA, în care se arată că Serena Williams s-a calificat în semifinala de Grand Slam cu numărul 40 din carieră, transmite News.ro.

La începutul acestui an, Alexis Ohanian a deschis o dispută cu Ion Ţiriac, după ce preşedintele FR Tenis a declarat că jucătoarea americană ar trebui să se retragă, deoarece nici vârsta, nici greutatea nu-i mai permit să joace bine.



"La vârsta asta (n.r. - 39 de ani) şi la greutatea pe care o are acum, nu se deplasează atât de uşor pe cât se deplasa acum 15 ani. Serena a fost o jucătoare senzaţională. Dacă ar avea puţină decenţă, s-ar retrage. Din toate punctele de vedere", a declarat Ţiriac în emisiunea Reţeaua de idoli, de la TVR.



Alexis Ohanian, soţul Serenei Williams, a reacţionat la afirmaţiile fostului tenismen, comentând la o postare cu un articol din presa internaţională, care a preluat declaraţiile lui Ţiriac.



"Pot să spun că nimeni nu dă doi bani pe ce crede Ţiriac", a scris Ohanian.



"A trebuit să caut pe Google... se pare că fata mea de trei ani are mai multe victorii de Grand Slam decât aceast clovn (n.r. - clovn ilustrat prin emoticon)", a continuat el şi după un timp a postat pe contul lui următorul mesaj: "2021 şi nicio reţinere când un clovn rasist/sexist care se exprimă public se ia de familia mea."





​"M-au acuzat şi pe mine de rasism. Pe cine nu acuză ei? Ăla se simte că n-a jucat în viaţa lui tenis. Cred că e fetiţă în casă şi Serena e bărbatul. Aşa cred. De-asta şi răspunde el... Serena n-ar avea treabă cu domnul Ţiriac, în niciun fel",