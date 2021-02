Stefanos Tsitsipas, victorie fantastică cu Rafael Nadal: A revenit de la 0-2 la seturi

Stefanos Tsitsipas a furnizat marea surpriză de până acum de pe tabloul masculin de simplu de la Australian Open: a revenit fantastic de la 0-2 la seturi pentru a-l învinge pe Rafael Nadal și pentru a se califica în semifinale la Melbourne.

Pe Rod Laver Arena a avut loc unul dintre meciurile începutului de an: o bătălie fantastică, de 4 ore și 5 minute. Marele păcat: lipsa spectatorilor la o asemenea demonstrație de tenis.

Rafa a fost în control total în primele două seturi (6-3, 6-2), iar partida curgea într-o singură direcție.

Schimbarea s-a produs în tiebreakul setului al treilea: Nadal (cel care ratează de obicei două smash-uri în tot sezonul) a greșit complet în două rânduri cu această execuție, iar neîncrederea și-a făcut loc în mintea campionului iberic. Au apărut semnele de întrebare, iar grecul a prins curaj de la un raliu la altul.



Stefanos a câștigat setul al treilea (7-6(4)), iar de acolo a pornit cursa de urmărire, una care părea ireală contra unui adversar precum Nadal.



Tsitsipas a dus confruntarea în decisiv (6-4), iar în setul al cincilea a câștigat mult mai ușor game-urile de serviciu. Grecul a facut break-ul la 6-5 (la zero!), iar apoi a ratat două mingi de meci până la punctul izbăvitor (7-5).



3-6, 2-6, 7-6(4), 6-4, 7-5 după patru ore și 5 minute, iar Tsitsipas este doar al doilea jucător din circuitul ATP care poate lăuda cu o peformanță deosebită: să-l învingă pe Rafael Nadal după ce a fost condus cu 2-0 la seturi.



Primul care a reușit acest lucru a fost Fabio Fognini: la US Open-ul din 2015.



Nadal, eliminat de la AO:



